Chelsea define preço de Lukaku e em Itália avançam um clube interessado

Internacional belga jogou no Inter esta temporada, por empréstimo do Chelsea

Romelu Lukaku jogou esta temporada ao serviço do Inter, por empréstimo do Chelsea, somando 14 golos e sete assistências em 37 jogos disputados. De acordo com o jornal "AS", uma transferência nestes moldes não deverá voltar a acontecer, uma vez que o clube inglês terá decidido que o internacional belga só sairá dos "blues" se for em definitivo.

De acordo com as mesmas informações, o Chelsea terá definido o preço mínimo de 40 milhões de euros para negociar o avançado.

Pois bem, segundo o jornal italiano "Gazzetta dello Sport", o Milan, rival do Inter, será o principal interessado em contratar o jogador, podendo utilizar o dinheiro que receberá pela alegada mudança de Tonali para o Newcastle, por 70 milhões de euros.