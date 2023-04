Chelsea de Lampard sofre quinta derrota seguida, Liverpool dá a volta

João Félix entrou aos 81' com a equipa a perder 2-0, na 33.ª jornada da Premier League

O Chelsea não endireita e sob o comando de Frank Lampard somou esta quarta-feira a quinta derrota consecutiva, desta vez vergonhosa, em casa, perante o Brentford (2-0).

Com Enzo na equipa titular dos blues, João Félix só foi lançado por Lampard aos 81', quando a equipa já perdia por dois (golos de Azpilicueta na própria baliza e de Mbeumo). Com este resultado, o Chelsea mantém-se no 11.º posto, enquanto o Brentford subiu ao 9.º.

Noutra partida da jornada 33 da Premier League, o Liverpool começou a perder com o West Ham, que marcou primeiro por Paquetá. Mas os reds, com Jota no onze e Fábio Carvalho no banco, deram a volta e venceram por 2-1, com golos de Gakpo e Matip. O LIverpool subiu ao 6.º lugar da Premier, igualou o Tottenham e ficou a um ponto dos lugares europeus.