Chelsea com mais vontade de contratar: dupla do Brighton na mira

Blues interessados no médio Moisés Caicedo e no extremo Leandro Trossard. Londrinos já contrataram em janeiro os seguintes jogadores: Badiashile, David Datro Fofana, João Félix e Mudryk

Moisés Caicedo e Leandro Trossard são os mais recentes alvos de um Chelsea que não quer parar de contratar. Os blues têm uma montanha para escalar até aos lugares de Champions e a dupla do Brighton pode fechar um mercado de janeiro repleto de entradas.

O médio equatoriano é encarado como um substituto a longo prazo de N"Golo Kanté, cada vez menos importante na zona intermediária do Chelsea. Como restam ainda três anos de contrato, o Chelsea está obrigado a abrir os cordões à bolsa.

O caso do internacional belga Leandro Trossard é diferente. Apesar de ser um dos jogadores mais habilidosos do plantel, o contrato termina já no próximo verão e a saída é iminente, até pela relação pouco próxima com Roberto de Zerbi. Graham Potter conheçe-o bem, depois de várias épocas juntas de trabalho.