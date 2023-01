Chelsea colocou mais de 60 milhões em cima da mesa, Brighton rejeitou

Moisés Caicedo também interessa aos blues, muito ativos no mercado de janeiro. Brighton não quer vender equatoriano a meio da época

O Chelsea continua a ser um dos clubes europeus mais ativos na reabertura do mercado. Os blues têm no médio Moisés Caicedo o alvo mais recente, mas a contratação promete não ser de resolução fácil.

De acordo com o The Athletic, o Brighton rejeitou uma proposta de 63 milhões de euros pelo internacional equatoriano, que foi figura da sua seleção no último Campeonato do Mundo, no Catar.

O Brighton tem no médio uma das suas pedras basilares e, depois da saída de Trossard, não está interessado em vender outra figura, pelo menos a meio da época.