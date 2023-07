Chelsea chega aos 80 milhões por médio do Brighton

Moisés Caicedo interessa aos blues. Imprensa inglesa revelava, há algumas semanas, que o Brighton pretendia quase 120 milhões

Moisés Caicedo parece ser o grande objetivo do Chelsea para reforçar a zona do meio campo. O médio do Brighton é muito pretendido e o clube londrino já chegou a um valor significativo.

De acordo com Fabrizio Romano, os blues já fizeram chegar uma proposta de 80 milhões de euros pelo equatoriano, que se notabilizou como uma das figuras da grande temporada do Brighton.

De acordo com o jornal The Telegraph, há uma semana, o Brighton estaria a exigir 117 milhões de euros para vender o jovem médio defensivo equatoriano, de 21 anos, que esteve perto de sair no mercado de janeiro para o Arsenal, num negócio que acabou por não se concretizar.