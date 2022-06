Chelsea baixa exigências e Lukaku fica mais perto do regresso a Milão

Romelu Lukaku está mais perto do regresso ao Inter

Avançado já terá demonstrado o desejo de regressar ao antigo clube à direção presidida por Todd Boehly

Romelu Lukaku, depois de um regresso que ficou aquém das expectativas no Chelsea, pretende voltar a uma casa onde já foi feliz: Inter. De acordo com o portal Goal, o Chelsea disposto a emprestar o avançado belga, tendo inclusive baixado as exigências feitas anteriormente para que a operação vá adiante.

O Inter também vê com bons olhos o regresso do dianteiro de 29 anos, que marcou 64 golos em 95 jogos disputados entre 2019 e 2021 no clube, mas os 24 milhões de euros exigidos, numa primeira instância, pelo empréstimo foram encarados como proibitivos nos escritórios dos nerazzurri.

A última oferta do vice-campeão da última edição da Serie A situou-se na casa dos sete milhões de euros e o Chelsea estará agora disposto a deixar Lukaku sair temporariamente mediante o pagamento de 12 milhões de euros.

A Gazzetta dello Sport acrescenta que Lukaku, que custou 115 milhões de euros aos cofres do Chelsea no verão passado, terá manifestado a vontade de regressar ao Inter à direção presidida por Todd Boehly.

Em sentido inverso e numa operação paralela à de Lukaku, o jornal italiano assegura que Denzel Dumfries, lateral neerlandês do Inter, está nas cogitações do Chelsea.

Esta época, Lukaku apontou 15 golos em 44 jogos disputados pelos blues, tendo sido titular em apenas 16 jogos na Premier League.

