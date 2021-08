Chelsea aumenta a proposta e fica mais perto de contratar Lukaku

Lukaku, avançado do Inter

De acordo com a BBC, de Londres, o Chelsea ofereceu 115 milhões de euros ao avançado belga.

O Chelsea parece ter chegado ao valor necessário para contratar o avançado Lukaku. De acordo com a BBC, de Londres, a equipa inglesa aumentou a proposta e agora oferece 115 milhões de euros para tirar o internacional belga do Inter.

O jornalista Fabrizio Romano, especializado em transferências internacionais, escreveu na sua conta do Twitter que a contratação de Lukaku para o Chelsea já está acertada e informou que no acordo com os ingleses, Lukaku vai receber aproximadamente 12 milhões de euros líquidos por temporada, ou seja, um milhão de euros por mês.

O avançado belga, de 28 anos, já passou pelo Chelsea, sem sucesso. Seguiram-se Everton, Manchester Unitd e Inter. Lukaku cumpriu as duas últimas temporadas no futebol italiano, com 30 golos em 44 jogos de 2020/21.