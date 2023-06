Chelsea ataca de novo no mercado brasileiro

Depois da contratação de Andrey, mais uma promessa pode estar a caminho dos londrinos

O Chelsea está atento ao mercado de jovens promessas do Brasil e depois de em janeiro ter contratado Andrey ao Vasco da Gama, agora está em vias de recrutar Ângelo, do Santos.

Os londrinos fizeram uma proposta de 15 milhões de euros pelo avançado de 18 anos do Santos, clube que ficará com 70% do valor.

O clube brasileiro está disposto a aceitar, mas aguarda por contactos do Barcelona, que têm preferência sobre o jogador.

Há poucos meses, o Flamengo ofereceu 12 milhões por metade do passe, mas o jogador recusou, à espera de que o salto fosse para a Europa.