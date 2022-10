Chelsea assegura diretor técnico do Leipzig e fecha a porta a Rui Pedro Braz

Christopher Vivell já deixou a equipa alemã e manteve reuniões com o Chelsea para assumir em breve o cargo para o qual chegou a ser apontado Rui Pedro Braz, do Benfica

Christopher Vivell já deixou o Red Bull Leipzig e em breve deverá ser anunciado como diretor desportivo do Chelsea, apurou O JOGO. Nos últimos dias reuniu com o seu proprietário, Todd Boehly, e irá ocupar um cargo para o qual chegou a ser apontado Rui Pedro Braz, diretor desportivo no Benfica.

Vivell estava no Leipzig desde 2020 e sai por divergências de visão com o clube e com efeitos imediatos, anunciou hoje o emblema germânico.

Foi analista e olheiro no Hoffenheim, chefe de scouting e coordenador desportivo no RB Salzburgo e diretor técnico do RB Leipzig desde 2020. Descobriu, nesse trajeto, jogadores como Minamino, Naby Keita, Upamecano, Haidara, Sesko, Haaland e Gvardiol, entre outros.