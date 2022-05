Chelsea arrisca ser afastado das competições nacionais e internacionais

Segundo a imprensa inglesa, a venda do Chelsea tem de ser consumada até 31 de maio. Se tal não acontecer, o clube londrino pode ser afastado das provas nacionais e internacionais.

O futuro do Chelsea pode sofrer um revés. Quando tudo indicava para a venda do clube, Roman Abramovich terá voltado atrás com a promessa de abdicar dos 1,6 mil milhões de euros que tem investidos no Chelsea, segundo a imprensa inglesa.

Num primeiro momento, o magnata russo afirmou que iria abdicar desse valor e que, inclusive, iria ajudar as vítimas da guerra na Ucrânia. "A venda do clube não será acelerada e vai seguir o seu processo. Não vou pedir qualquer empréstimo para ser recompensado. Tudo isto nunca foi uma questão de negócio ou de dinheiro para mim mas sim de pura paixão pelo jogo e pelo clube. Além disso, instruí a minha equipa para desenvolver uma fundação de caridade para fazer reverter o dinheiro. A fundação será para benefício de todas as vítimas da guerra na Ucrânia. Isso inclui dar fundos que são críticos para suprir as necessidades mais urgentes e imediatas das vítimas, bem como ajudar a longo prazo no trabalho de recuperação", adiantou no início de março.

Mas agora parece ter mudado de ideias. E, caso venha realmente a reclamar os 1,6 mil milhões de euros, a venda dos blues tornar-se-á ainda mais cara.

Consequência disso, foi concedida uma licença para a venda do clube até 31 de maio. Caso isso não aconteça, o Chelsea poderá ser afastado das provas nacionais e internacionais.