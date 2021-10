Chelsea arrasa com sete golos em Stamford Bridge e segue imparável

Quarta vitória consecutiva da equipa londrina entre todas as competições. Norwich saiu vergado a uma pesada derrota.

O Chelsea goleou este sábado o Norwich, em casa, por sete golos sem resposta. A formação orientada por Tuchel alcançou assim o quarto triunfo consecutivo, três para a Premier League e um para a Champions.

A grande figura do jogo foi Mason Mount, autor de três golos. O internacional inglês abriu o marcador ao minuto 8 e fechou as contas com os golos aos 85' e, o último, já nos descontos. Hudson-Odoi (18'), Reece James (42'), Chilwell (5') e Aarons (62', na própria baliza) também estiveram entre os marcadores.

O resultado dá a garantia ao Chelsea de que irá permanecer na liderança isolada do campeonato após a conclusão da nona jornada, com 22 pontos alcançados. O Norwich, que jogou com dez depois da expulsão de Gibson aos 65', ainda não venceu e está no último lugar, com dois pontos.