Esta temporada, o defesa de 37 anos já participou em 22 jogos do Chelsea.

O Chelsea anunciou esta segunda-feira a renovação de contrato com Thiago Silva. O defesa brasileiro passa a estar ligado ao clube da Premier League até junho de 2023,

Thiago Silva acrescenta assim um ano ao contrato que assinara com os blues no verão de 2020, quando chegou a Londres vindo do PSG.

Esta temporada, o defesa de 37 anos já participou em 22 jogos do Chelsea.