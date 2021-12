Chelsea anuncia regresso de John Terry: confira as novas funções do antigo central

Terry é uma grande figura do passado recente do Chelsea

Depois de ter sido adjunto do Aston Villa, Terry será agora consultor das camadas jovens do Chelsea.

O Chelsea confirmou esta quarta-feira o regresso de John Terry ao clube londrino. Segundo informou o emblema da Premier League, o antigo central terá um papel ativo na formação, desempenhando as funções de consultor das camadas jovens.

"Estamos entusiasmados por receber e dar as boas-vindas ao John a Cobham num papel de instrutor e mentor da próxima geração de jovens jogadores da nossa Academia. É de realçar que a experiência que o John tem do próprio jogo, como antigo jogador de classe mundial e mais recentemente como treinador-adjunto na Premier League, será inestimável para todos no clube. Será um grande mentor para os nossos jogadores e uma mais-valia para a nossa equipa técnica. Mal podemos esperar que ele comece", afirmou Neil Bath, principal rosto da formação do Chelsea.

Terry, atualmente com 41 anos, foi uma grande figura do Chelsea enquanto jogador, tendo conquistado, por exemplo, uma Champions, uma Liga Europa e cinco campeonatos. Depois de terminar a carreira, foi adjunto do Aston Villa, onde também pendurou as chuteiras, entre 2018/19 e 2020/21.