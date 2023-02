Chelsea altera acordo e Palmeiras desiste de Andrey

Médio não conseguiu visto de trabalho e será emprestado a clube brasileiro. Vasco da Gama pretende recuperá-lo

O Palmeiras tinha tudo praticamente acertado com o Chelsea para o empréstimo do médio Andrey até ao final do ano, mas exigências de última hora dos londrinos fizeram o clube treinado por Abel Ferreira desistir da joia de 18 anos que foi capitão dos Sub-20 do Brasil que venceram recentemente o Campeonato Sul-Americano.

Estava a ser fechado um acordo até dezembro com o Palmeiras a decidir se liberava o jogador para o Mundial de Sub-20 que se realiza em maio e junho, mas os ingleses mudaram o acordo, exigindo que o empréstimo fosse só até ao verão e que o médio fosse ao Mundial Sub-20.

Perante estas exigências, e num acordo para o qual teria de pagar uma soma importante pelo empréstimo para ter o jogador disponível pouco tempo, o Palmeiras desistiu.

O Chelsea procura colocar na mesma o jogador no Brasil, depois deste não ter conseguido o visto de trabalho para atuar na Premier League. Agora, o Vasco da Gama, clube de origem de Andrey, surge com força para resgatar temporariamente o jogador.