Chelsea acentua crise após nova derrota na Premier League

Os citizens venceram em Stamford Bridge, por 1-0, aumentando a crise dos blues.

O Manchester City venceu, esta quinta-feira, no reduto do Chelsea, por 1-0, numa partida referente à 19.ª jornada da Premier League. Riyad Mahrez, aos 63 minutos, marcou o único golo do encontro.

A equipa de Guardiola está no segundo lugar do campeonato e soma agora 39 pontos, recuperando alguma distância para o líder Arsenal (44), que empatou com o Newcastle. O Chelsea não está num bom momento e ocupa o 10.º posto, exatamente a meio da tabela, embora tenha apenas três pontos a menos que o Liverpool, sexto colocado.

João Cancelo e Bernardo Silva foram titulares pelo Manchester City. O primeiro saiu ao intervalo, o médio foi substituído aos 60'.