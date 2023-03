Chelsea aceita vender Aubameyang, mas não quer negociar com um clube

Avançado não conta para os blues, que estão irritados com a viagem do jogador a Barcelona. Por isso, apesar do interesse dos catalães, ideia passará por evitar negociação com a equipa de Xavi

Pierre-Emerick Aubameyang continua a ser um corpo estranho no Chelsea. Reforço no verão, o avançado não convenceu Tuchel e continua sem convencer Potter, o que leva os blues a encararem a saída no final da época como a consequência mais provável.

Ora, de acordo com o Daily Mail, o Chelsea aceitará negociar o avançado com qualquer equipa desde que ela não se chame Barcelona. Os londrinos ficaram irritados com a viagem do jogador a Camp Nou e, por isso, querem evitar a transferência para a Catalunha.

Sem encarar o gabonês como uma prioridade, o Barcelona via com bons olhos o regresso de Aubameyang a Camp Nou. O jogador, como se viu na última visita, está bem integrado no grupo e os 13 golos na segunda metade da época passada deixaram boa impressão em Xavi.