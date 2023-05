Cheirou a goleada, mas uma vitória mínima chegou para o Manchester City

Triunfo por 2-1 diante do Leeds permite ao campeão em título alargar a vantagem para quatro pontos. Gundogan bisou e falhou uma grande penalidade, antes do ex-Benfica Rodrigo criar incerteza

O Manchester City, líder da Premier League, recebeu e bateu o Leeds, por 2-1, em mais um passo importante para o quinto título em seis anos.

Com Rúben Dias e Bernardo no banco (o segundo entrou), os citizens chegaram a uma vantagem de 2-0 na primeira parte, após bis de Gundogan, que, na segunda parte, falhou uma grande penalidade, antes de Rodrigo criar alguma incerteza no marcador.

Com este resultado, o Manchester City alargou a vantagem para quatro pontos face ao segundo classificado Arsenal. O Leeds, que estreou Allardyce, pode cair para zona de descida no final da jornada.