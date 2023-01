Internacional brasileiro Miranda termina carreira aos 38 anos.

O defesa internacional brasileiro Miranda anunciou esta quarta-feira o fim da sua carreira futebolística, aos 38 anos, depois de ter jogado no Brasil, em França, Itália, Espanha e China, acabando no seu São Paulo.

"O momento chegou. A todos os que torceram por mim, o meu agradecimento mais especial. Muito obrigado, futebol! Fica a história", escreveu Miranda, nas suas redes sociais.

A sua aventura no futebol principiou em 2004, com 20 anos, no Curitiba, passando posteriormente pelo Sochaux até ingressar no São Paulo, no qual esteve entre 2006 e 2011 e de 2021 até ao fim de 2022: representou ainda o Atlético de Madrid, o outro clube onde se destacou mais, o Inter Milão e o Jiangsu Sunig, da China.

"Chegou o momento de dizer adeus. Se o futebol fosse uma pessoa, depois de tudo o que vivi, diria que foi emocionante, que vivemos uma coisa inexplicável, mas chegou o momento de ser o João Miranda", disse.

View this post on Instagram A post shared by Miranda (@miranda023)

Num vídeo em que posa com as camisolas dos vários clubes em que alinhou, garantiu que vai "continuar apaixonado" pelo futebol, porém agora "de forma diferente, como adepto".

Miranda foi o capitão da seleção do Brasil no Mundial'2018, disputado na Rússia.

Na sua carreira, que termina sem estar vinculado a qualquer clube, depois de deixar o São Paulo em novembro, somou 15 títulos e diversos prémios individuais.