Chegou em 2019 e já atingiu os 100 golos: Gabigol alcançou o centenário no Flamengo

Gabriel Barbosa é um dos jogadores que tem vibrado com o Big Brother

Internacional brasileiro chegou ao número redondo de grande penalidade.

No Maracanã, Gabriel Barbosa vai cimentando a sua posição de lenda. O brasileiro chegou aos 100 golos com a camisola do Flamengo.

Em partida do Brasileirão, e na sequência de um penálti polémico cometido por Conti, jogador que está no Bahia por empréstimo do Benfica, o avançado chegou ao número redondo.

Esta é já o segundo ano mais concretizador de Gabriel Barbosa. No ano de 2019, com Jorge Jesus, o avançado fez 43 golos. No ano passado, fez 27 e em 2021 contabiliza 30.