Chegou ao Chelsea como promessa e agora oferece-se para jogar grátis

Vários empréstimos e lesões depois, Charly Musonda ofereceu-se a Thomas Tuchel para jogar sem receber na próxima temporada.

Charly Musonda chegou ao Chelsea em 2012, com apenas 15 anos, proveniente da formação dos belgas do Anderlecht, rotulado de promessa mundial.

Agora com 25 anos e depois de muitos empréstimos e lesões, o jogador afirma, entre lágrimas, que irá deixar os "blues" no final da época, quando termina o atual contrato.

Em entrevista ao podcast "The Beautiful Game", o jogador admitiu jogaria sem receber dinheiro na próxima temporada para poder continuar no clube. Musonda reconheceu que chegou a fazer a proposta a Thomas Tuchel, treinador da equipa principal do emblema inglês, algo que parece não ter sido aceite.

"Falei com o treinador... Disse-lhe o mesmo, que jogaria grátis. Não tem nada a ver com o contrato. Jogaria literalmente grátis no próximo ano. Podia ser o último da lista. Treinar duro, basicamente, ganhar o posto através do treino. Jogar com os sub-23, ganhar forma física e rotação e depois veríamos (...). Ele entendeu. Tivemos uma boa conversa e ele disse: "Ouve, não depende de mim. Os contratos negoceiam-se noutra parte"", explicou.

Pela equipa principal do Chelsea, o médio disputou apenas sete jogos, tendo marcado um golo e feito uma assistência. Musonda somou ainda empréstimos a Bétis, Celtic e Vitesse, tendo jogado pela equipa sub-23 dos "blues", mas nunca se conseguiu afirmar, muito por culpa das lesões.