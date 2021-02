Chegou a ser considerado o novo Messi e agora assina por clube da Série D italiana

Jogador chegou a estrear-se com Guardiola, mas agora foi contratado por um clube da Série D italiana.

Gai Assulin é um nome bastante conhecido entre os adeptos do Barcelona e até do futebol em geral, por ter sido considerado um dos jogadores mais promissores dos catalães.

O israelita deslumbrou nos escalões jovens e chegou a entrar nos planos de Guardiola, estreando-se na Taça do Rei. Foi chamado à seleção principal de Israel, para um jogo amigável com o Chile, tornando-se no internacional mais jovem do seu país, aos 16 anos.

No entanto, uma lesão grave, seguida de perda de confiança fizeram com que o seu futuro no Barcelona se complicasse . O jogador acabou por sair rumo ao Manchester City, onde também teve poucas oportunidades, acabando por regressar ao futebol espanhol, no Racing, no Granada, no Hércules e no Maiorca.

Agora, Assulin volta a ser notícia, depois de ter sido contratado pelo Crema, da Serie D italiana, a quarta divisão do país, onde será treinado por Dossena, antigo jogador do Liverpool.