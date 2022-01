Chegou a ser associado ao Benfica, quer protagonismo e surge um clube interessado

Arthur, médio da Juventus, poderá mudar de ares neste mercado de inverno.

O futuro de Arthur, médio da Juventus, continua incerto e, de acordo com o jornal "As", a possibilidade de o jogador deixar o emblema italiano ainda neste mercado de transferências de inverno é mesmo uma realidade.

De acordo com o diário desportivo espanhol, o Arsenal de Mikel Arteta terá mostrado interesse na situação do médio brasileiro e as conversações entre os dois clubes ter-se-ão intensificado no começo desta semana.

Ainda segundo as mesmas informações, os "gunners" pretendem um empréstimo sem qualquer opção de compra e, para que as negociações cheguem a bom porto, faltará o "sim" de Massimiliano Allegri, treinador da "Vecchia Signora".

O agente do jogador, Federico Pastorello, já havia afirmado que o brasileiro, que havia sido associado ao Benfica, pretende ser protagonista no seu clube, pelo que não veria com maus olhos uma mudança de ares.