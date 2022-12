Chegou a ser apontado ao Benfica, mas italianos dizem que deu o "sim" à Juventus

A "Gazzetta dello Sport" avança que Mac Allister pretende rumar à Juventus em janeiro, mas a transferência não se prevê fácil.

Os italianos da Gazzetta dello Sport avançam esta quinta-feira que Mac Allister, campeão do Mundo pela Argentina, pretende rumar à Juventus no mercado de inverno.

O médio do Brighton chegou a ser apontado com um possível alvo do Benfica para janeiro, mas já anda a ser seguido pela Juve há vários meses e até já terá confirmado ao treinador Massimiliano Allegri que pretende reforçar a equipa.

No entanto, a mesma fonte assegura que a Juventus não vai poder avançar para a contratação de Mac Allister sem primeiro vender um médio, com Weston McKennie a ser o nome apontado à porta de saída.

Mac Allister tem contrato com o atual sétimo classificado da Premier League até 2025, pelo que a sua contratação prevê-se como muito dispendiosa. Na presente temporada, soma cinco golos em 14 partidas disputadas pelo Brighton.