Chegou a ser apontado ao futebol português e agora está na lista da Juventus

Scamacca, avançado do Sassuolo

Scamacca será um dos alvos do clube de Turim para janeiro.

Sem um goleador que marque posição no ataque, depois da saída de Ronaldo, a Juventus parece empenhada na contratação de um avançado no mercado de inverno. Segundo informa o jornal "Gazzetta dello Sport", Massimiliano Allegri, treinador da equipa de Turim, esteve reunido com os dirigentes e um nome "saltou" para a lista de compras: Gianluca Scamacca.

Trata-se de um jovem de 22 anos que alinha atualmente pelo Sassuolo, também da Serie A, e que nesta época leva seis golos marcados em 19 partidas oficiais. Já tem dois jogos pela principal seleção italiana, depois de ter marcado presença no mais recente Europeu de sub-21.

Um empréstimo com obrigação de compra estará nos planos da Juventus, tendo em vista um jogador que o Sassuolo avalia em qualquer coisa como 40 milhões de euros.

Scamacca, curiosamente, chegou a ser associado ao Braga no mercado de verão de 2020.