Chegou a piscar o olho ao Benfica e agora é anunciado como reforço no México

Érick Gutiérrez vai prosseguir a carreira no Chivas

O internacional mexicano Érick Gutiérrez foi um nome apontado ao Benfica quando Roger Schmidt assumiu o comando técnico. O médio chegou a tornar público o desejo de voltar a trabalhar com o treinador alemão, piscando mesmo o olho ao emblema encarnado, no entanto, o futuro do jogador passa pelo país natal.

Érick Gutiérrez, cujo contrato com o PSV terminava em 2025, foi anunciado no domingo como reforço do Chivas. O internacional mexicano de 28 anos regressou assim ao país de origem após cinco épocas ao serviço do clube neerlandês.

Antes do PSV, ao serviço do qual fez cinco golos e três assistências na última temporada, Gutiérrez havia representado os mexicanos do Pachuca, clube onde se formou.