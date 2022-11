Chegam as declarações de apoio a Mendy: "Se eu achasse que ele era capaz..."

Testemunhas de defesa ouvidas no caso de Benjamin Mendy, futebolista do Manchester City acusado de oito crimes de violação e um de abuso sexual.

Benjamin Mendy, futebolista do Manchester City acusado de oito crimes de violação e um de abuso sexual, começou a ser ouvido no tribunal de Chester na segunda-feira, tendo negado tudo, depois de durante os primeiros meses do julgamento ter sido retratado pela acusação e pelas alegadas vítimas como um predador insaciável e abusador. Agora, começam a chegar os relatos das testemunhas de defesa.

"Estou bastante chocada por ouvir todas as alegações que foram feitas contra ele. Se eu achasse que ele era capaz deste tipo de ações, nunca teria permitido que a minha filha lá fosse, ou que lá estivesse por conta própria. Ele não é esse tipo de pessoa", disse ao tribunal a empregada de limpeza Yvonne Shea, que trabalhou na casa de Mendy durante cinco anos, juntamente com a sua filha de 30 anos.

Shea descreveu ainda as consequências de uma festa realizada na casa de Mendy em Prestbury, Cheshire, em agosto de 2021, como "uma catástrofe". "As garrafas estavam por todo o lado, a comida estava por todo o lado e a mesa de vidro estava partida", afirmou.

Já a funcionária de uma discoteca, Claudia Noble, admitiu ao tribunal ter tido uma relação sexual casual com o lateral esquerdo, mas que nunca se tinha sentido desconfortável com ele: "Ben sempre foi muito gentil comigo. Ele tem um sentido de humor muito bom. É uma pessoa muito divertida para se ter por perto. Nunca me senti preocupada ou insegura".

Também a ex-amante Annabelle Rochard disse nunca ter-se sentido desconfortável com o comportamento do futebolista. "Ele é uma pessoa encantadora e carinhosa. Nunca o vi, de todo, zangado com uma rapariga", disse.