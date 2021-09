Pogba termina contrato no final da temporada 2021/22.

O contrato de Paul Pogba termina em junho de 2022 e há muito se fala numa possível saída do médio a custo zero. No entanto, a chegada de Cristiano Ronaldo ao Manchester United pode fazer com que o cenário mude de figura.

De acordo com o portal The Athletic, o francês terá ficado agradado com o impacto que CR7 trouxe aos red devils e isso poderá levar Pogba a repensar a decisão de não renovar contrato.