Chegada de Ronaldo "coloca" estrela do United na porta de saída

Martial com pouco espaço no Manchester United

Martial não tem sido primeira opção. Saída é apontada como sendo forte possibilidade.

A chegada de Cristiano Ronaldo, assim como Sancho, aumentou ainda mais o poder de fogo do ataque do Manchester United e de falta de opções não se pode queixar o treinador Solskjaer. Anthony Martial é uma delas, mas o espaço para o internacional francês parece cada vez mais reduzido.

Segundo escreve o jornal espanhol "AS" na versão online, "as portas parecem fechar-se" para o ex-jogador do Mónaco. A saída surge, portanto, como uma forte possibilidade, sendo mencionado que recusou ingressar no Lyon, que já representou, no recente mercado de verão.

Martial, 25 anos, esteve, até ao momento, em cinco jogos do Manchester United esta época, apenas um na condição de titular. Está no clube desde 2015/16, tendo como melhor registo os 23 golos marcados em 48 jogos de 2019/20.