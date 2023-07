Alphonso Davies é muito pretendido neste defeso, nomeadamente pelo Real Madrid

A chegada do português Raphael Guerreiro ao Bayern Munique, proveniente do Borússia Dortmund, pode facilitar a saída de Alphonso Davies, segundo informou no domingo o "Bild".

Com 22 anos de idade, o lateral esquerdo canadiano, de forte qualidade ofensiva, é muito pretendido neste defeso, nomeadamente pelo Real Madrid, segundo garantiu o jornal alemão citado.