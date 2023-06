Chegada de Luis Enrique ao comando do PSG trava saída de Neymar

Antigo selecionador espanhol, cuja oficialização no PSG ainda não foi realizada, quer contar com os serviços do extremo brasileiro, com quem conquistou um triplete no Barcelona.

Apesar de ainda não ter sido oficializada, a chegada de Luis Enrique para o comando técnico do PSG é um dado adquirido em França, faltando apenas chegar a acordo para a rescisão de contrato com Christophe Galtier, que tarda em ser alcançado.

Apesar disso, o antigo selecionador espanhol, que comprometeu-se a uma ligação de duas épocas, com outra adicional, já se encontra a desenhar o plantel parisiense da próxima época, no qual está incluído o nome de Neymar, garantem esta terça-feira os jornais L'Équipe e AS.

Apesar de ter sido avançado que o campeão francês teria colocado o extremo brasileiro, de 31 anos, na lista de jogadores transferíveis, motivando o interesse da Arábia Saudita, Enrique quer contar com os seus serviços, após ambos terem coincido no Barcelona durante três épocas, conquistando um triplete em 2014/15.

Outro nome apontado à porta de saída mas que deverá ficar após a chegada do técnico espanhol é Marco Verratti, médio italiano elogiado no passado por Luis Enrique.