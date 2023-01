Chegada de João Félix ao Chelsea poderá ditar saída de extremo

De acordo com o jornal Sport, Hakim Ziyech ofereceu-se ao Barcelona.

O jornal catalão Sport avança este sábado que Hakim Ziyech ofereceu-se ao Barcelona. Com as chegadas de João Félix (por empréstimo do Atlético de Madrid), Mykhailo Mudryk (ex-Shakhtar Donestsk) e Noni Madueke (ex-PSV) ao Chelsea no mercado de inverno, o extremo está com o espaço ainda mais reduzido e vê com bons olhos uma saída antes do final do mês.

De acordo com a fonte, Ziyech, que soma apenas 14 jogos pelos blues esta temporada mas foi uma das grandes estrelas de Marrocos no Mundial'2022 -adoraria ingressar em Camp Nou, restando saber se o gigante blaugrana estará interessado nos seus serviços.

Refira-se que, ainda antes de ter vendido Memphis Depay para o Atlético de Madrid, Xavi, treinador do Barcelona, alertou que, caso o clube vendesse jogadores neste mercado de inverno, teria de arranjar substitutos imediatos.

