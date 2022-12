Chegada de Gakpo não significa saída de Firmino: "Quero que ele fique"

Internacional brasileiro termina contrato no final da presente temporada. Reds querem continuidade

Darwin foi um grande investimento no verão, Gakpo já chegou no inverno. O Liverpool tem contratado avançados, mas nem por isso pensa na saída de Roberto Firmino, de acordo com Jurgen Klopp.

"Quero que Firmino fique no Liverpool e assine um novo contrato", afirmou o técnico alemão, em declarações aos jornalistas.

Em Anfield desde 2015, Firmino termina contrato com o Liverpool no final da presente temporada. Com 107 golos, é o sexto melhor marcado estrangeiro da história do clube da cidade dos Beatles.