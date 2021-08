Chega à seleção brasileira e não esquece passado no Sporting e V. Guimarães

Aos 24 anos, Raphinha estreia-se nos convocados da seleção brasileira.

Raphinha tinha apenas 18 anos quando chegou do Brasil, vindo do Avaí, para o V. Guimarães. Na equipa vimaranense foram quatro temporadas com 22 golos em 85 jogos entre 2015 e 2018. De seguida, outras duas épocas no Sporting (2018-2020) com 41 jogos e nove golos.

Esta sexta-feira, agora com 24 anos, o avançado do Leeds, da Premier League, foi uma das novidades na lista do técnico Tite na seleção brasileira. Pela primeira vez, foi convocado. E não esqueceu de agradecer às equipas por onde passou até atingir um sonho.

"Agradeço a todas as pessoas que sempre estiveram ao meu lado e a cada profissional que me ajudou durante a minha carreira. Agradeço, também, a todos as equipas que defendi e que acreditaram no meu futebol. Sem vocês, nada disso seria possível", disse o jogador, numa nota através da assessoria de imprensa.

"Estou sem palavras para descrever a minha felicidade. Eu saí do Brasil bem cedo e não tive a oportunidade de jogar profissionalmente no país, mas nunca escondi o meu desejo de vestir a camisa da nossa seleção. Quem me acompanha sabe o quanto eu tenho trabalhado duro e, hoje, meu sonho realizou-se, pois fui convocado", acrescentou.

Raphinha ficará à disposição da seleção brasileira nos jogos contra Chile, Argentina e Peru, em setembro. Além do V. Guimarães e Sporting, defendeu também o Rennes, de França, antes de defender a equipa do treinador argentino Marcelo Bielsa, onde atua desde a época passada.