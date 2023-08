Chefe de arbitragem pediu desculpa aos Wolves: "Disse que foi um penálti flagrante..."

Final da partida contra o Manchester United ficou marcado por um lance em que André Onana atinge um avançado dos Wolves ao tentar aliviar uma bola dentro da sua área, mas o árbitro e o VAR decidiram não assinalar grande penalidade, numa decisão que se provou incorreta.

O Manchester United, com Bruno Fernandes a titular, arrancou na segunda-feira a Premier League com uma vitória caseira por 1-0 frente ao Wolverhampton, de José Sá, Nélson Semedo, Matheus Nunes, Pedro Neto e Fábio Silva (suplente utilizado), num jogo que teve um final polémico para os Wolves.

Num dos últimos lances do jogo, André Onana, guarda-redes dos red devils, chocou contra o avançado Sasa Kalajdzic dentro da sua grande área, enquanto tentava afastar uma bola.

O árbitro e o VAR decidiram não assinalar penálti, mas um dirigente de arbitragem admitiu posteriormente a Gary O'Neil, sucessor de Julen Lopetegui no comando técnico do Wolverhampton, que essa decisão foi incorreta.

"Falei com Jon Moss [dirigente de arbitragem] e ele pediu desculpa, disse que foi um penálti flagrante e que devia ter sido assinalado. Isso provavelmente faz-me sentir pior. Quando sabemos que tínhamos razão, sentimo-nos pior por termos saído do jogo sem ter ganho nada. Se há uma decisão sobre a qual não temos a certeza, o comportamento do público de Old Trafford e o facto de ser o Man. United vai ter impacto. É por isso que acho que o VAR devia ajudar mais nestas situações. Antes de falar com o Jon Moss, disseram-me que não se tratava de um erro claro e óbvio", lamentou o treinador, em conferência de imprensa.

Já Onana defendeu que o lance não merecia que fosse assinalada grande penalidade, considerando que foi um choque normal entre dois jogadores.

"Confio nos árbitros e estava confiante [de que não seria penálti], claro. Quando se é guarda-redes tomam-se decisiões, por vezes certas, noutras vezes erradas. Tomei uma decisão e sou responsável por ela, mas para mim foi apenas um contacto entre dois tipos grandes", afirmou, à Sky Sports.

O golo da vitória do Manchester United foi apontado pelo central Raphael Varane, aos 76 minutos.

Veja o lance:

