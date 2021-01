A Chapecoense selou o título da Série B com uma vitória.

A Chapecoense, que já havia garantido a subida ao principal escalão do futebol brasileiro, selou na sexta-feira o título da Série B, ao vencer por 3-1 na receção ao Confiança, em encontro da 38 e última jornada.

Um golo de Anselmo, de grande penalidade, aos 90+9 minutos, selou o título do conjunto de Chapecó, que acabou a prova com os mesmos 73 pontos do América de Minas Gerais (2-0 ao Avai), mas mais um tento entre os marcados e sofridos (42-21 contra 43-23).

Anselmo também marcou o primeiro golo, logo aos nove minutos, e fez a assistência para o segundo, de Pedro Perotti, aos 80, enquanto Isnairo Morais faturou para os forasteiros, aos 56.

A Chapecoense, equipa da cidade de Chapecó, no estado de Santa Catarina, foi vítima em 28 de novembro de 2016 de uma tragédia, com a queda, numa viagem da Bolívia para a Colômbia, do avião que transportava a equipa e vitimou quase a totalidade do plantel.

Das 77 pessoas a bordo do avião da linha aérea boliviana Lamia, que caiu a 17 quilómetros de chegar ao aeroporto da cidade colombiana de Rionegro, 71 morreram, incluído sete dirigentes, 14 membros do "staff" técnico e 19 jogadores da equipa brasileira.

A Chapecoense ia disputar com o Atlético Nacional de Medellín a final da Taça sul-americana, prova que lhe acabou por ser atribuída, uma vez que os colombianos renunciaram a disputar o título.