Chapecoense e outros clubes lamentam acidente com o Palmas: "Sabemos como é este momento"

Tragédia com avião do Pamas, no Brasil

Vítima do maior desastre aéreo envolvendo uma equipa de futebol no mundo, Chapecoense enviou condolências às vítimas de novo acidente com clube brasileiro.

Aproximadamente quatro anos depois de sofrer na pele o maior desastre aéreo envolvendo um clube de futebol, a Chapecoense utilizou as redes sociais para enviar condolências à equipa do Palmas, que viveu agora também uma tragédia aérea na manhã deste domingo.

Vários clubes brasileiros enviaram mensagens de apoio após queda de avião que deixou como vítimas mortais quatro atletas e o presidente do Palmas, clube da Série D do campeonato brasileiro.

"É com profunda tristeza que recebemos a notícia da queda do avião que levava atletas e o presidente do Palmas. Infelizmente, sabemos como é este momento de dor insuperável por perdas irreparáveis e gostaríamos que nenhuma outra agremiação tivesse que sentir o mesmo", publicou a Chape, envolvida em acidente com 71 mortos, em novembro de 2016.

O acidente com a equipa do Palmas ocorreu no Tocantins e deixou como vítimas os atletas Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari, além do presidente do clube, Lucas Meira, e o piloto, identificado apenas como comandante Wagner.

Abaixo, outras manifestações de clubes brasileiros em razão da tragédia.