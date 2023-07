"Champions? Somos os melhores do mundo, mas às vezes o futebol não é justo"

Neymar falou sobre o fracasso do PSG no objetivo de conquistar a Liga dos Campeões e admitiu que a família de Lionel Messi "ficou muito afetada" pelos dois anos que o astro argentino passou no clube, justificando dessa forma a sua saída para o Inter Miami.

Neymar, extremo brasileiro do PSG, falou esta quinta-feira sobre a saída de Lionel Messi para o Inter Miami, dos Estados Unidos, admitindo que os dois anos que o astro argentino passou na capital francesa foram muito duros para a sua família.

"Eu perguntei-lhe [se ia sair do PSG]. Nas últimas semanas tinha dúvidas e ele disse-me. Messi ganhou tudo e a sua família ficou muito afetada pelos dois anos últimos anos no PSG. Eu entendo e ele vai para um lugar onde será bem recebido. Viverá uma vida completamente diferente e a sua família vai sentir-se muito bem em Miami. Foi uma boa escolha. Foram anos difíceis juntos", lamentou, em declarações ao programa "Que Papinho", do streamer Casimiro, no Youtube.

O internacional canarinho, de 31 anos, também admitiu que o facto de a equipa não ter conseguido vencer a primeira Liga dos Campeões da sua história nas duas últimas temporadas foi um duro golpe.

"Os Galácticos do Real Madrid não ganharam a Champions. Nós tínhamos uma equipa forte. Messi, Mbappé e eu somos os melhores do mundo, nós sabemos disso, mas infelizmente não aconteceu. Queríamos ganhar tudo mas o futebol às vezes não é justo. Não é como uma receita de uma tarte", apontou.