Chamar Balotelli não é desespero, segundo Mancini: "A nível técnico sempre foi bom"

O selecionador Roberto Mancini rejeitou hoje que a chamada do futebolista Mario Balotelli à seleção italiana seja uma aposta "desesperada", justificando o seu regresso com base no "bom nível técnico", ainda que tenha de avaliar a condição física.

"É um teste [num estágio] de três dias e é um bom momento para ver algumas situações. A porta para a seleção está sempre aberta para todos e, se houver jogadores que possam ajudar, ficamos felizes", começou por dizer o técnico, que no verão passado levou a seleção transalpina à conquista do Euro'2020.

A chamada do atacante dos turcos do Adana Demirspor para o pequeno estágio, entre se inicia hoje e termina na sexta-feira, causou surpresa, mas Mancini explicou o porquê de ter feito regressar o jogador que representou emblemas como o Inter de Milão, AC Milan, Manchester City e Liverpool.

"Talvez quando estamos desesperados, trazemos a nossa melhor versão, mas não acho que esta situação seja desesperante. A nível técnico, ele [Balotelli] sempre foi bom, temos que ver como está a nível físico. Não o vimos de perto nos últimos meses e vê-lo pessoalmente por alguns dias pode ser muito útil", justificou, em conferência de imprensa.

Na presente temporada, Balotelli, de 31 anos, contabiliza nove golos e três assistências em 21 jogos oficiais pelo clube turco, sendo que pela seleção italiana soma 36 internacionalizações, a última das quais obtida em 07 de setembro de 2018, num jogo da fase de grupos da Ligas das Nações, diante da Polónia (1-1).

No apuramento para o Mundial deste ano, no Qatar, a Itália foi segunda classificada na fase de grupos, o que a relegou para a discussão dos "play-off", defrontando nas meias-finais a Macedónia do Norte, em março.

Caso se apure para a final, encontrará o vencedor do jogo entre Portugal e Turquia, com a seleção das "quinas" a ser obrigada a disputar estas eliminatórias depois de também não ter conseguido vencer o seu grupo de qualificação.