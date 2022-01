Chama-se Wanya Marçal, é português e estreou-se na primeira equipa do Leicester

Foi lançado na goleada por 4-1 frente ao Watford, para a Taça de Inglaterra.

O Leicester bateu o Watford por 4-1 na terceira ronda da Taça de Inglaterra, sem o internacional português Ricardo Pereira (lesionado), mas com o jovem médio luso Wanya Marçal-Madivádua, de 19 anos, a estrear-se na equipa principal, tendo sido lançado no arranque do segundo tempo.

Wanya Marçal é filho de emigrantes portugueses. Recentemente, assinou contrato com o Leicester válido até junho de 2024.

Tielemans (7), Maddison (25), Barnes (54) e Albrighton (85) fizeram os golos dos foxes, e João Pedro (27) marcou o tento de honra dos visitantes.

Grande surpresa foi protagonizada pelo Cambridge, da terceira divisão inglesa de futebol, que venceu fora o Newcastle, graças a um golo solitário do ponta de lança Joe Ironside, afastando a equipa da "Premier League" da prova.

Nem o internacional inglês Kieran Trippier, recém-contratado ao Atlético de Madrid pelo Newcastle, que se estreou hoje, e logo a titular, valeu aos magpies, clube comprado por 353 milhões de euros por um fundo da Arábia Saudita em outubro.

Já o Burnley derrotou fora o Huddersfield por 2-1, com golos de Koroma (74) e Pearson (87), enquanto Jay Rodriguez marcou para os anfitriões (28).

O Brighton saiu vitorioso da deslocação ao terreno do West Bromwich (2-1, após prolongamento), e o Brentford, também a jogar fora de portas, venceu o Port Vale por 4-1.

Por seu turno, o Crystal Palace ganhou de "virada" ao Milwall, por 2-1, na visita ao estádio do emblema do segundo escalão inglês, e também avança na competição.