Cerimónia inaugural e jogo de abertura na Liga dos Campeões: a proposta do presidente do PSG

Presidente do PSG e da Associação Europeia de Clubes (ECA) revela proposta em entrevista ao "The Athletic".

O presidente do PSG e da Associação Europeia de Clubes (ECA), Nasser Al-Khelaïfi, em entrevista concedida ao The Athletic, comparou a final da Liga dos Campeões com a Super Bowl (final da NFL), e revelou ter proposto uma ideia para a Champions, no sentido de existir mais entretenimento e tornar a competição mais "apetecível": uma cerimónia de abertura que tivesse um jogo com a presença do vencedor da edição anterior.

"O que sugeri foi que se fizesse uma cerimónia de abertura da Champions, que se fizesse um jogo na noite de abertura, em que o vencedor jogasse contra uma equipa grande. Talvez não seja uma boa ideia, mas ao menos desafiamos o "status quo". Cada jogo deve ser um acontecimento e um entretenimento", começou por dizer, antes de falar sobre o espetáculo que é a Super Bowl.

"A final da Champions deveria ser algo maior. Não posso entender como a Super Bowl pode parecer maior do que a final da Champions. A Super Bowl e os Estados Unidos em geral, têm este espírito, criatividade e entretenimento", concluiu Al-Khelaïfi.