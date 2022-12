CEO do Shakhtar Donetsk confirma negociações por Mudryk

De acordo com a Imprensa inglesa, os gunners já ofereceram cerca de 65 milhões de euros pelo extremo ucraniano, mas o dirigente avisou que o clube ainda não recebeu uma proposta satisfatória.

Sergei Palkin, CEO do Shakhtar Donetsk, confirmou esta quinta-feira que o clube está em negociações com o Arsenal por Mykhaylo Mudryk, mas avisou que ainda não recebeu uma proposta satisfatória pelo jovem extremo ucraniano, de 21 anos.

"As negociações estão em curso. Recebemos ofertas, mas não são aquelas que queremos ver na mesa. Daqui a cinco minutos vou ter uma conversa por telefone com o Arsenal. Estamos abertos à negociação e sempre prontos para trocar ideias e valores. Se concordámos, que seja. Se não, ficará para outra altura", afirmou, em declarações ao site do emblema.

De acordo com a Sky Sports, os gunners já ofereceram cerca de 65 milhões de euros por Mudryk, mas o Shakhtar considera que o jovem é um dos melhores extremo do Mundo, pelo que está apontar a fasquia para o preço que custou Antony ao Manchester United no verão passado - 95 milhões de euros.

Internacional ucraniano por oito ocasiões, Mudryk soma dez golos e oito assistências em 18 partidas disputadas esta temporada pelo Shakhtar Donetsk.