CEO do Newcastle promete competir por "jogadores de classe mundial e troféus"

Amanda Staveley, diretora-geral no Newcastle

Dirigente do clube, comprado de fresco, reconhece que para "chegar ao topo" será necessário investir, igualmente, na formação e infraestruturas e que... há regras a cumprir

Adquirido o Newcastle por um consórcio saudita - a fortuna de Bin Salman é 14 vezes maior do que o homólogo do Manchester City... - o clube inglês prepara-se, segundo a nova diretora-geral, para ser um dos principais atores do mercado de transferências.

"Já temos alguns jogadores de classe mundial, mas queremos que eles tenham apoio. Estamos no mercado para competir por mais jogadores de classe mundial", afirmou Amanda Staveley, numa entrevista concedida ao britânico 'Chronicle Live'.

Porém, a diretora-geral do Newcastle, elemento da PCP Capital Partners que integra o grupo de investimento, reconhece que, para "chegar ao topo da Premier League", será necessário investir nas infraestruturas, nomeadamente na academia de formação.

"Se não colocarmos a infraestrutura à volta desse jogador de classe mundial, não chegaremos a lado nenhum. É preciso uma base forte e não apenas de grandes jogadores. Precisamos de desenvolver e potenciar os que cá temos", nota.

Não obstante "querer investir a todos os níveis", Staveley exibe ponderação ao atentar às regras a seguir no futebol britânico. "Temos de olhar para números. A competição tem regras sobre a forma como investimos e compramos os jogadores", alerta.

Amanda Staveley, que descreveu o Newcastle como "um clube e marca incríveis" que "precisava de investimento", não confirmou se o atual treinador da equipa, Steve Bruce - que já assumiu temer ser despedido - vai permanecer no cargo.

"Precisamos de entrar e falar com a equipa, ver o que o clube precisa agora e para onde queremos ir. Voltaremos com essas respostas em tempo oportuno", afirmou.

Amanda Staveley prevê "construir uma base sólida a todos níveis" nos próximos anos, condição essa que será "fundamental" para tentar destronar os campeões em título. "Uma vez que sejamos capazes de o fazer, seremos capazes de disputar troféus", disse.

A diretora-geral no Newcastle, em estreita articulação com o Fundo de Investimento Público, que ofereceu mais de 350 milhões de euros pelo clube, garantiu aos adeptos que as várias ideias projetadas não vão ficar apenas pelo papel.

"Não queremos fazer promessas vazias. Queremos cumprir com elas. Sabemos o que fazer para tornar o clube no que precisa de ser. Espero que não vos desiludamos", completou Amanda Staveley, em entrevista ao 'Chronicle Live'.

Na passada quinta-feira, o fundo soberano da Arábia Saudita adquiriu o Newcastle. O Fundo de Investimento Público Saudita teve de assegurar à Premier League de que o seu presidente, o príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman, e o Estado saudita, não teriam qualquer controlo sobre funcionamento do Newcastle.

O clube britânico "foi vendido ao consórcio com efeito imediato", tendo deixado, por isso, de ser propriedade do magnata britânico Mike Ashley, que recebeu mais do que uma proposta, ao cabo de 14 anos mais ou menos turbulentos.