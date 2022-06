CEO do Manchester United: "Frenkie De Jong? O dinheiro não é um problema"

O dirigente dos red devils garantiu que o clube está determinado em contratar o médio neerlandês

Richard Arnold, CEO do Manchester United, surpreendeu este sábado alguns adeptos do clube que se preparavam para protestar junto da residência do proprietário Malcolm Glazer, aproveitando para garantir que a transferência de Frenkie de Jong está a ser tratada com o máximo de determinação possível.

"Frenkie de Jong? O dinheiro não é um problema. O nosso treinador [Erik Ten Hag], que faz o trabalho de encontrar bons jogadores, quer a sua contratação. John Murtough [diretor do futebol] está a trabalhar desde as 6h até às 22h para tentar chegar a um acordo que viabilize a transferência. Temos 233 milhões de euros para contratações e não queremos deixar escapar um dos nossos principais objetivos", prometeu o dirigente.

De acordo com o The Guardian, o Manchester United apresentou uma proposta de 60 milhões de euros pelo médio neerlandês de 25 anos, prontamente rejeitada pelo Barcelona, que exige 80 milhões para deixar sair o jogador.