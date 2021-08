CEO do Inter põe fim às dúvidas sobre Lautaro: "Estamos muito orgulhosos"

Lautaro Martínez vai permanecer no Inter, garante Marotta

Beppe Marotta assegura que o argentino vai continuar em Milão.

Lautaro Martínez tem sido apontado ao Tottenham, de Nuno Espírito Santo, que poderá perder Harry Kane ainda este verão, mas o CEO do Inter, Beppe Marotta, assegurou que o avançado argentino não vai deixar Milão na presente janela de transferências.

Este sábado, em declarações à plataforma DAZN, o dirigente "nerazzurri" fez questão de colocar um ponto final nas dúvidas em torno de Martínez: "Ele decidiu ficar no Inter, quer muito continuar, mesmo com muitos clubes a abordarem-nos com propostas oficiais para contratar o Lautaro. Estamos muito orgulhosos", sentenciou.

De salientar que o Inter já perdeu Romelu Lukaku este verão, assim como Achraf Hakimi, duas das grandes figuras do título conquistado em 2020/21. Lautaro Martínez, esse, parece estar seguro no Giuseppe Meazza.