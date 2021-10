Salário anual proposto pelo clube londrino era insuportável para as finanças do emblema de Milão

Transferido, no último mercado de transferências, para o Chelsea, o belga Romelu Lukaku decidiu abandonar o Inter em função de uma proposta salarial bastante superior oferecida pelo clube inglês, que o contratou pela segunda vez na carreira.

Segundo Giuseppe Marotta, CEO do Inter de Milão, em entrevista ao jornal Corriere della Sera, Lukaku "partiu para duplicar o seu salário" anual, sublinhando que "em Itália esses números não podem existir" contratualmente.

"Não me seria permitido renovar com Lukaku por 75 milhões de euros. Precisamos de investimentos reduzidos", referiu o dirigente italiano, denotando que o belga vai auferir 15 milhões por cada um dos cinco anos de contrato com o Chelsea.

Para colmatar a saída do belga, a troco de 115 milhões de euros, o clube contratou Dzeko à Roma a custo zero, negócio enaltecido por Marotta porque, além de ter mantido intacto o cofre nerrazurri, "não há muita diferença no campo entre eles".