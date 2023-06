CEO do Inter confirma interesse do Manchester United em Onana

Giuseppe Marotta admitiu o interesse dos red devils no guarda-redes camaronês, numa altura em que David De Gea continua em negociações para renovar com o clube.

Giuseppe Marotta, CEO do Inter, confirmou esta sexta-feira o interesse do Manchester United em André Onana, numa altura em que David De Gea continua em negociações para renovar com o clube inglês, estando em vias de terminar contrato em Old Trafford.

"O Manchester United manifestou interesse [em Onana], que pode ou não levar a uma proposta nos próximos dias. Quando isso acontecer, tanto o Inter como o jogador vão avaliar cuidadosamente", à margem de uma gala em Rimini.

O guarda-redes camaronês, de 27 anos, reforçou o conjunto italiano no verão do ano passado, proveniente do Ajax, onde dividiu a formação com o Barcelona. Em 2022/23, registou 41 jogos ao serviço do finalista vencido da Liga dos Campeões.