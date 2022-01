Espanhol revela proposta do Arsenal por ex-Benfica: "Houve uma chamada que mal atendemos"

Raúl De Tomás foi um alvo do Arsenal neste mercado de inverno, segundo o CEO do Espanhol, que garantiu nem ter equacionado a saída do ex-Benfica

José María Durán , CEO do Espanhol, revelou esta segunda-feira ao canal Esport 3 que o Arsenal tentou a contratação de RDT neste defeso, uma investida que foi prontamente cortada pela raiz.

""Houve uma chamda que praticamente mal atendemos. Estamos a criar uma herança e não deixaremos os nossos jogadores partirem de forma alguma", asseverou o executivo do 13º classificado da LaLiga.

Durán esclareceu ainda qual é o valor da cláusula de rescisão do contrato de RDT, isto depois de relatos da imprensa espanhola assegurarem que a mesma tinha subido para os 70 milhões de euros desde que o avançado se tinha estreado pela seleção espanhola. "Tendo em conta a inflação, está perto de 75 milhões de euros", explicou.

Recorde-se que De Tomás passou seis meses sem sucesso no Benfica na época 2019/20, após ter custado 20 milhões de euros aos cofres das águias, tendo saído para o Espanhol em janeiro de 2020 a troco de 22 milhões. Desde aí, impôs-se nos espanhóis e, esta temporada, leva 12 golos e duas assistências em 23 aparições.