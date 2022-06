CEO do Dortmund responde a Saunders: "Há sempre algum arrogante idiota como este"

Hans-Joachim Watzke, CEO do Dortmund

Antigo jogador do Liverpool afirmou que Sadio Mané "vai arruinar os dois melhores anos da sua vida" a jogar no Bayern, que considerou ser um desafio menos aliciante do que a Premier League

Dean Saunders, antigo jogador do Liverpool, fez uma declarações polémicas na semana passada a respeito da transferência de Sadio Mané para o Bayern e, este domingo, o inglês recebeu uma resposta amarga do CEO do Dortmund, Hans-Joachim Watzke.

"Há sempre alguns arrogantes idiotas como este. Enquanto membro da ECA, a Associação de Clubes da Europa, eu tenho a noção de que o futebol alemão ainda tem uma boa reputação. Os ingleses não ganharam nenhum dos três troféus europeus na temporada passada!", ripostou Watzke, em declarações ao jornal Bild.

Recorde-se que Saunders afirmou que o antigo extremo do Liverpool "vai arruinar os dois melhores anos da sua vida" a jogar no Bayern, devido a considerar que a Bundesliga não se compara à Premier League.