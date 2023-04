CEO do Bayern arrasa equipa: "Tudo o que carateriza o futebol faltou-nos..."

Oliver Kahn criticou exibição da equipa na derrota em casa do Mainz (1-3), que permitiu a ultrapassagem do Dortmund na liderança da Bundesliga, quando restam apenas cinco jornadas por disputar.

O Dortmund, com Raphael Guerreiro a titular, goleou este sábado por 4-0 na receção do Eintracht Frankfurt, aproveitando a derrota do Bayern em casa do Mainz (1-3) para ultrapassar os bávaros e isolar-se na liderança da Bundesliga, à 29.ª jornada.

Após o desaire dos bávaros, que somaram o quarto jogo consecutivo sem vitórias em todas as competições, na ressaca da eliminação frente ao Manchester City nos quartos de final da Liga dos Campeões (1-4 em agregado), Oliver Kahn, CEO do Bayern, arrasou a exibição da equipa.

"Qual é a equipa que quis tornar-se campeã alemã? Não fomos nós, de certeza. Ao final, há 11 jogadores em campo que têm simplesmente de trabalhar ao máximo em prol dos objetivos do clube. O futebol resume-se a isso, nada mais. Cada jogador deve questionar-se a si mesmo: 'O que quero atingir quando estou em campo? O que estou disposto a sacrificar?'. Tudo o que carateriza o futebol, tirando as jogadas no seu estado puro, faltaram-nos na segunda parte", criticou, em declarações à Sky Sports alemã.

O único elemente que escapou às críticas de Kahn foi Thomas Tuchel, com o dirigente a garantir que está a fazer tudo ao seu alcance para evitar os maus resultados: "Ele é a última pessoa que devemos discutir. Ele e a sua equipa técnica estão a fazer tudo, taticamente e psicologicamente, para tornar claro aos jogadores que vale a pena lutar pelo título alemão".

"Não quero conceder nem um milímetro, incluindo esta época, mas apesar desta fraca exibição, ainda podemos tornar-nos campeões alemães, tudo é possível", completou Kahn.

Com a vitória, o Dortmund passou a liderar a Bundesliga com 60 pontos, mais um do que o hegemónico Bayern (59), isto quando restam apenas cinco jornadas por disputar no campeonato alemão.