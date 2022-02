CEO do Barça deixa o cargo depois de tornado público o acordo com o Spotify

Ferran Reverter foi um dos principais rostos da reconstrução económica do clube.

Ferran Reverter deixou o cargo de CEO do Barcelona. Segundo revela a imprensa espanhola, o recente acordo com o Stotify para o naming do estádio pode estar na origem da decisão.

"Faz hoje quase um ano que saí da Alemanha para voltar para o Barcelona por motivos familiares e pouco depois aceitei a oferta que recebi do presidente Joan Laporta para me tornar CEO do clube. Foram meses apaixonantes, agradeço ao presidente pela confiança e, acima de tudo, pelo seu entusiasmo e capacidade de liderança, que fez com que o Barcelona tivesse, atualmente, uma equipa de primeira classe e capaz de voltar a colocar o clube como um líder mundial. Pessoalmente, dei tudo o que tinha pelo clube com esforço e dedicação, mas agora é altura de me focar nas razões que me fizeram voltar à cidade, passar mais tempo em projetos pessoais e familiares", considerou Reverter, em comunicado divulgado pela Barça, ele que foi um dos principais rostos na reconstrução económica do clube.

O emblema catalão, por seu lado, fala em motivos pessoais para o desfecho. "Ferran Reverter comunicou ao presidente do Barcelona Joan Laporta a vontade de deixar o cargo por razões pessoais e familiares."

Recorde-se que o acordo com a plataforma de streaming de música renderá ao clube espanhol, revelou a imprensa espanhola, 280 milhões de euros e será válido por três temporadas. O estádio passará a chamar-se Camp Nou Spotify, sendo que o acordo incluirá ainda o patrocínio dos equipamentos de jogo e de treino das equipas masculina e feminina de futebol.